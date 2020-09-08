У Зеленского пообещали внести в Раду законопроект о статусе семьей погибших защитников Украины

Украинские власти разрабатывают законопроект о статусе семей погибших защитников Украины. Об этом сообщил представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников при президенте Евгений Терехов, передает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что родственники участников войны на Донбассе во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обратились к нему с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников страны.



Терехов пообещал, что законопроект будет внесен в Верховную Раду.



Также участники встречи рассказали, что дети-сироты, родители которых погибли на войне, часто не могут получить жилье. Зеленский отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.



Ветераны также рассказали президенту о проблеме с трудоустройством военных после возвращения с зоны боевых действий.



«Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант — стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов», — отреагировал Зеленский.