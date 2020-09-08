ЕС намерен продлить персональные санкции против России

Послы Европейского союза на заседании 9 сентября продлят действие персональных санкций против ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикардо Йозвяк.



«Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно», — написал Джозвяк.



В конце июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ за военную агрессию в Украине.



Затем ЕС ввел ограничительные меры против структур и граждан России и Китая за кибератаки. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.