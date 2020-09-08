Военный, который пострадал в ходе подрыва авто на Донбассе, находится в тяжелом состоянии

Один из двух военнослужащих, который пострадал в результате подрыва автомобиля в зоне проведения ООС в районе Новгородского Донецкой области, находится в тяжелом состоянии. Об этом «Укринформу» сообщили в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты.



«Он получил ранения, сейчас находится в городе Днепр в местном ожоговом центре. Известно, что у него 40% ожогов тела, больше пострадало лицо. Состояние тяжелое, стабильное», — отметили в пресс-службе.



Сейчас продолжается служебное расследование, которое должно определить тип взрывного устройства, на котором подорвался машина военных.



6 сентября автомобильная разливочная станция АРС-14 подорвалась на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Новгородское Донецкой области. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Обоим бойцам была оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. 7 сентября один из военнослужащих от полученных травм скончался.