Угрозы Пушилина и ответ Киева. Полный разбор ►

28 августа по прошествии самого спокойного месяца за все 6 лет вооруженного конфликта глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поставил под угрозу это достижение. Он озвучил уже несколько ультиматумов украинской власти, перенося дату обстрела позиций ВСУ.



Пушилин обвинил украинских военных в постройке позиций, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. СММ ОБСЕ опровергла эту информацию.



Какие цели преследует глава «ДНР», озвучивая свои угрозы?



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В воскресенье в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.



Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз назвал Россию «страной-посредником», а не участницей конфликта на востоке Украины.