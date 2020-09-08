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С начала года на территории ОРЛО горели более тысячи гектаров

08 сентября 2020, 18:30

С начала года на территории ОРЛО горели более тысячи гектаров

Около 190 лесных и степных пожаров произошло с начала года на территории отдельных районов Луганской области, в результате которых выгорела растительность на площади более 1,3 тысяч га. Об этом заявили в группировке «ЛНР».

По словам Дмитрия Шевцова, который занимается вопросами природных ресурсов и экологической безопасности при «ЛНР», из общего числа пожаров 85 произошли на территории лесов – выгорело 201 га.

Ранее группировка «ЛНР» разработала систему штрафов. Для жителей - предупреждение или штраф от 1 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для физических лиц - предпринимателей – штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Пожары периодически возникают по всей территории Донецкой и Луганской областей. В Новоайдарском и Станично-Луганском районе продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

2 сентября на территории Луганской области зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Во время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали.

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