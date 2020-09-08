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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября

08 сентября 2020, 22:19

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной части Донецкой области за минувшие сутки выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции. 23 из них — у игроков и персонала хоккейного клуба «Донбасс». За все время пандемии на Донетчине зафиксировано 1 675 заболевших коронавирусом. Из них 1 081 человек выздоровел, а 24 — умерли.

В Луганской области зафиксирована четвертая смерть пациента с коронавирусом и 15 новых случаев инфицирования. В целом за время пандемии лабораторно подтвержденs 450 случаев коронавирусной болезни, выздоровели 239 человек.

Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал один летальный случай от COVID-19 за минувшие сутки. Это уже 20 смерть с начала пандемии. Данные об общем количестве заболевших группировка «ЛНР» обнародовала 7 сентября. Тогда сообщалось о 741 случае заражения COVID-19.

В оккупированном Луганске городская поликлиника № 11 временно приостановила прием пациентов из-за проведения мероприятий для предупреждения массового распространения COVID-19.

Группировка «ДНР» заявила о 13 новых случаях заражения коронавирусом и трех летальных случаях. За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 699 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 338 человек, 151 — умер. На лечении остается 1 210 пациентов.

Политика

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится 11 сентября.

Российское издание ТАСС со ссылкой на источник в делегации сообщает, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак примет участие во встрече советников лидеров «нормандской четверки», которая запланирована на 11 сентября в Берлине.

Общество

Житель Молодогвардейска задержан сотрудниками «МГБ» группировки «ЛНР» за попытку контрабанды составных частей стрелкового оружия и боеприпасов на территорию России.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 7 сентября зафиксировали 950 нарушений прекращения огня на Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Боевики не пропустили через свои блокпосты наблюдателей миссии ОБСЕ неподалеку Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) на Луганщине и Новоазовска на Донетчине. Эти населенные пункты находятся в непосредственной близости у неподконтрольного участка украино-российской границы.

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