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«ДНР» снова переносит обстрел украинских позиций: предлагает заседание ТКГ

08 сентября 2020, 22:58

«ДНР» снова переносит обстрел украинских позиций: предлагает заседание ТКГ

Группировка «ДНР» предлагает провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября для обсуждения ситуации вокруг поселка Шумы под Горловкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «МИД ДНР».

Это означает отсрочку ультиматума боевиков «ДНР» которые накануне заявляли, что позиции Вооруженных сил Украины в районе Шум будут обстреляны после 10:00 9 сентября, если украинская сторона не ликвидирует «нарушения».

Группировка по-прежнему настаивает на том, что в районе Шумов украинская армия нарушает условия перемирия: якобы траншеи военных были вырыты после начала его действия.

В группировке заявляют, что несколько раз обращались к СММ ОБСЕ с призывом провести мониторинг украинских позиций в районе поселка Шумы.

«Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов», — заявили в «ДНР».

В ОБСЕ недавно опровергли заявление «ДНР». В миссии отмечают, что за период с 21 декабря 2019 года по 5 июля 2020 года траншеи ВСУ в районе Шум увеличились на 25 метров. Начиная с 5 июля, по данным миссии, изменений в данном районе не было зафиксировано.

6 сентября, во время обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин несколько раз угрожал отдать приказ о стрельбе по позициям Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. В конце августа он уже заявлял, что украинские военные якобы обустроили позиции в нарушение условий перемирия.

Украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительных мер по прекращению огня.

Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.

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