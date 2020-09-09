Штаб ООС не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Штаба операции Объединенных сил не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на Донбассе ща минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба.



«По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника», — говорится в сообщении.



Вчера двое военнослужащих получили боевые травмы во время проведения инженерных работ в тылу. Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.



С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.



«С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере», — подытожили в штабе ООС.