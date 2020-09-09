В Луганске нашли гранату у здания «налоговой инспекции ЛНР». На ней был подарочный бант

В подконтрольной группировке «ЛНР» Луганске 8 сентября была найдена ручная граната Ф-1 возле здания «налоговой инспекции» Ленинского района. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Отмечается, что взрывоопасный предмет обнаружили сотрудники «налоговой». Прибывшие на место происшествия спасатели гранату изъяли.



На фото, которое опубликовало «МЧС», видно, что на гранате есть синий бант-цветок, который обычно прикрепляют на какой-нибудь подарок.

Фото: «МЧС ЛНР»

Кроме того, в результате наезда на противотанковую мину произошел подрыв трактора в поселке Хорошее Славяносербского района. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.