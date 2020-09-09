В Украине выявили больше 2500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлен 2 551 новый заболевший коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1 154 ранее заболевших выздоровели, а 45 — умерли. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране подтверждено 143 030 случаев COVID-19. Из них выздоровели 64 703 человека, а умерли — 2 979. Продолжают болеть 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев болезни за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.



Днем ранее, 8 сентября, сообщалось о 2 411 новых случаях заболевания COVID-19, 7 сентября — о 2 174, 6 сентября выявили 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости — 2 836 новых случаев.