Ушли на самоизоляцию: комитет Рады отменил заседание, на котором должны были обсудить обострение на Донбассе

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил свои заседания 9 и 11 сентября в связи с введением режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте комитета.



Заместительница главы комитета Марьяна Безуглая отметила в эфире телеканала «Украина 24», что коронавирус выявлен у одного из сотрудников аппарата. Она пояснила, что комитет не может прооводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом «секретно».



На сегодняшнем заседании комитета депутаты должны были обсуждать ситуацию, которая сложилась в зоне боевых действий на Донбассе. В частности, нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего. Также на заседании планировали заслушать министра обороны.