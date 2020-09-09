СМИ: Из Донецкого погранотряда массово увольняются пограничники

В Донецком погранотряде после смены руководства по собственному желанию уволилось более полусотни пограничников. Об этом со ссылкой на свой источник пишет сайт 0629.



Некоторые сотрудники жалуются на жесткую политику в отношении подчиненным.



Так, у руководительницы пресс-службы погранотряда старшего лейтенанта Валерии Карпиленко 22 августа на территории части случился нервный срыв и она потеряла сознание.



«Этому нервному срыву предшествовали постоянные моральные издевательства надо мной со стороны и.о. начальника Донецкого пограничного отряда полковника Лозинского Сергея Николаевича, которые усилились в течение 19, 20, 21 августа. Этот факт руководством отряда был скрыт», — так описала ситуацию Карпиленко в информационной записке высшему руководству.



Сейчас она находится в лечебном учреждении в Киеве.



Также с обвинениями в адрес руководства выступил сотрудник комендатуры быстрого реагирования первой заставы Иван Чушикин.



«Если кто-то пытается возражать, то ему всячески угрожают расправой. У меня есть аудиозапись. Уже неоднократно в отряд приезжала проверка свыше. Но никто ничего не говорит. И.о. начальника запугивает свидетелей, угрожает увольнением, выговорами, лишением премий», — говорит Иван.



Пограничник заявил, что за два месяца ему вынесли восемь выговоров, которые он не может оспорить.

Чушикин также заявил, что не так давно у него случился нервный срыв.



Помимо открытых заявлений, в адрес высшего руководства погранотряда поступают анонимные сообщения, в которых пограничники высказывают свое неудовлетворение условиями прохождения службы и невыплату денежной помощи.



В одной из анонимок, которые есть в распоряжении 0629, представители ПКБР «Новотроицкое» Донецкого пограничного отряда отмечают, что личный состав испытывает чрезмерные нагрузки — дежурство происходят сутки через сутки.



И.о.начальника Донецкого погранотряда Сергей Лозинский в ответ на информационный запрос журналистов заявил, что информация о массовых увольнениях в погранотряде, нагрузке на личный состав и доведении до нервного срыва лейтенанта Карпиленко не является публичной информацией, и добавил, что согласно ст. 55 Конституции Украины, ст. 4 Гражданского кодекса Украины и ст. 5 Кодекса административных судопроизводств, сайт 0629 может оспорить в суде отказ от предоставления информации в ответ на публичный запрос.