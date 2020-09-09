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В Северодонецке и Меловом ввели новые ограничения из-за коронавируса

09 сентября 2020, 09:43

В Северодонецке и Меловом ввели новые ограничения из-за коронавируса

Северодонецк и Меловое Луганской области введены дополнительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов.

Он отметил, что в этих населенных пунктах превышен предельно допустимый показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. В Северодонецк он составляет 69,4, в Меловском районе 195,4. Что соответствуют «желтой» зоне опасности.

«Предусматривается запрет посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты, деятельности хостелов и работа после 00:00 и до 07:00 объектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8 сентября в области зарегистрировано 450 инфицированных. Среди всех заболевших 105 вернулись из-за границы или из временно оккупированных территорий. В 311 случаях зарегистрирована местная передача, из них в 230 случаях зафиксирован контакт с заболевшими ранее.

Среди заболевших 29 медработников. Отмечается, что у семи из них заболевание не связано с профессиональной деятельностью. По другим продолжается эпидрасследование.

Жданов также сообщил, что сейчас в области болеет шесть человек школьного возраста. Однако все они были в контакте с родителями и учебные заведения не посещали.

В связи с заболеванием педагогов приостановлены занятия в двух школах: «Учебно-воспитательный комплекс школа III ступеней лицей «Гарант» в Лисичанске и «Никольский учреждение среднего образования I-III ступеней» в Меловском районе. Учреждения переведены на дистанционное обучение.

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