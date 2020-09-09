«Пули пролетали над головами». «ЛНР» устроила стрельбу рядом с наблюдателями ОБСЕ

Рядом с патрулем специальной мониторинговой миссии под Луганском боевики группировки «ЛНР» стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете миссии.



Инцидент произошел 7 сентября, в районе населенного пункта Переможное. Во время подготовки к полету беспилотного летательного аппарата над аэродромом, наблюдатели слышали 50 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,5–1 километра. По оценке СММ ОБСЕ, это были учения с боевой стрельбой.



Наблюдатели также слышали свистящие звуки, по оценке, от пуль, которые пролетели примерно в 15–30 метрах над головами. Представители СММ ОБСЕ укрылись между двух своих автомобилей и затем покинули этот район.



Эта стрельба была расценена ОБСЕ как нарушение режима полного прекращения огня, который действует с 27 июля.



За этот период миссия зафиксировала в общей сложности 1 000 нарушений «режима тишины» в Донецкой и Луганской областях. Уточняется, что это 173 взрыва, два пролетевших неопределенных боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 812 очередей и выстрелов.