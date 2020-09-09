В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В целом сейчас болеет 650 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Всего за время пандемии выздоровели — 1 389 человек, летальных исходов — 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 122 человека», — сказано в сообщении.



Отмечается, что из 68 новых случаев COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 59 человек.



Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 2 551 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших умерли.