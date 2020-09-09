На Луганщине выявили 31 случай инфицирования коронавирусом 

В Луганской области за минувшие сутки зарегистрирован еще 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



13 заболевших выявили в Северодонецке, по одному в Рубежном, Лисичанске, Старобельском, Кормянском, Новопсковском и Станично-Луганский районах, шестерых в Меловском районе, четверых в Попаснянском, двух в Новоайдарском.



Отмечается, что активных больных на сегодня - 224 человека, из них 12 детей. На лечении в стационарах лечебно-профилактических учреждений области находится 68 пациентов, другие - амбулаторно.



Таким образом общее число заболевших на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 481 инфицированный. Из них 253 человека выздоровели, а четверо умерли.

В Северодонецке и Меловом введены дополнительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В этих населенных пунктах превышен предельно допустимый показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.