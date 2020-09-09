Лукашенко допустил досрочные президентские выборы

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы после изменения конституции.



«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».



По его словам, о точной дате голосования пока говорить рано. При этом он считает, что президентские выборы должны пройти раньше, чем парламентские.



Также Лукашенко подчеркнул, что с помощью новой конституции нужно перераспределить полномочия органов власти, но сохранить сильную роль президента. По его словам, основными полномочиями главы государства в Беларуси должны быть контроль за ветвями власти и обороной государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко, его оппоненты заявляют о фальсификациях.



Силовики задерживают протестующих и применяют к ним насилие. Эксперты ООН задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.



Также начались притеснения представителей Координационного совета оппозиции. Накануне белорусские силовики заставили выехать в Украину Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Их соратнице Марии Колесниковой удалось порвать свой паспорт, что сделало невозможным выезд в другую страну. Колесникова была задержана.