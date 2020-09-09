Лукашенко рассказал об «отеческих» разговорах с Зеленским по просьбе Путина

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что «по-отечески» говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и такое общение поддерживал президент России Владимир Путин.



«Ты поговори с ним, он молодой. Ну так, по-отечески», — пересказал слова Путина Лукашенко в интервью российским телеканалам. На это он ответил президенту РФ, что уже поговорил украинским президентом.



Он отметил, что говорил с Зеленским на форуме регионов в Житомире в прошлом году: «Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели — там Киев захватить, как у них было, оттяпать всю Восточную Украину. Слушайте, у Путина хватает России».



Он назвал Зеленского «понимающим человеком», который к нему «хорошо относился». По его словам, ситуация изменилась после того, как Беларусь выдала России 32 наемников и Зеленский выпустил резкое заявление.



«Бах, заявление! Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрону, другим написали из центра под Варшавой: вот это, это, это скажи. И они говорили — вот недавно», — подчеркнул Лукашенко.