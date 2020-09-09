ТКГ собралась на экстренное заседание из-за угроз Пушилина

Трехсторонняя контактная группа собралась на внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает издание «РБК Украина», ссылаясь на собственные источники.



Основная причина — угрозы со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина обстрелять позиции ВСУ в районе поселка Шумы.



Источник сообщил, что инициатором заседания стал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации. Переговоры проходят в видеоформате.

Ранее Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. До этого он уже давал срок для устранения «нарушений» до вечера 3 сентября.



Затем он решил отложить обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября. После этого «ДНР» предложила провести заседание ТКГ в полдень, чем еще раз отложила обстрел.



При этом миссия ОБСЕ сообщила, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.



В результате обстрелов боевиков 6 сентября один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе.