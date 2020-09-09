Кабмин разрешил студентам из ОРДЛО приезжать учиться без изоляции и теста на COVID-19

Кабмин принял решение об отмене самоизоляции при пересечении КПВВ для абитуриентов и соискателей образования с оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Кроме этого, самоизоляцию могут не проходить один из родителей (усыновителей), опекунов, опекунов или других законных представителей, сопровождающих абитуриентов, студентов или учеников.

По данным Минреинтеграции, около полторы тысячи абитуриентов со временно оккупированных территорий зачислены в вузы на подконтрольной территории.



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