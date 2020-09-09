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Зеленский отказался рассказать детали встречи «нормандских» советников. Но ждет после нее саммит лидеров

09 сентября 2020, 16:35

Зеленский отказался рассказать детали встречи «нормандских» советников. Но ждет после нее саммит лидеров

Президент Владимир Зеленский отказался раскрыть детали грядущей встречи советников глав государств «Нормандского формата» 11 сентября по вопросам Донбасса.

«Завесу я не открою», — сказал он журналистам в Хмельницкой области. При этом он выразил надежду, что после встречи советников состоится и саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии.

«Мы делаем все для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров Нормандской четверки. Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог», — подчеркнул Зеленский.

Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля в Берлине. Тогда сторонам удалось договориться о согласовании дополнительных мер о прекращении огня на Донбассе (его окончательной утвердили в ТКГ 22 июля). Вместе с тем по итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что прорыва достичь не удалось.

В частности, по словам представителя Кремля, «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», что предусмотрено Минскими соглашениями.

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