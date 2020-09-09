Генпрокурор России заявил, что «вагнеровцев» заманили в Беларусь спецслужбы нескольких стран

Группу российских наемников, задержанных в Беларуси, заманили обманным путем в страну спецслужбы нескольких стран, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».



«Президент [Владимир Путин] уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Беларусь обманным путем спецслужбы других государств», — сказал Краснов, добавив, что «спецслужб было несколько».



О каких именно странах идет речь, генпрокурор не уточнил.



Краснов отметил, что после задержания россиян сам готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось, так как между Россией и Беларусью еще в 1993 году была подписана конвенция о правовой помощи. В предусмотренном ею порядке был направил запрос белорусскому генпрокурору, который был удовлетворен.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание 33 наемников в Беларуси было спровоцировано спецслужбами Украины и США.

29 июля правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке террористических актов в преддверии выборов, однако никаких обвинений им официально так и не предъявили.



14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Украинской правда» и «Цензор.нет» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в офисе Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.