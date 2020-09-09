На Донбассе сегодня сохранялся режим «тишины»

С полуночи и по состоянию на 17:30 на Донбассе соблюдался режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



По всей линии фронта сохранялся режим «тишины». Среди украинских военных потерь и ранений нет.



«В полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной», — говорится в сводке.



Военные продолжают ликвидировать пожары на территории Донецкой и Луганской областей. Так, были локализованы пожары вблизи Катериновки и Новоселовки Второй. В районе урочища Чистый Лиман военнослужащие и техника ВСУ тушат незначительные тлеющие очаги огня. Угрозы распространения огня в направлении населенных пунктов нет.