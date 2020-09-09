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Нардеп: СБУ откроет дело против Ермака по факту госизмены

09 сентября 2020, 18:48

Нардеп: СБУ откроет дело против Ермака по факту госизмены

Шевченковский суд обязал Службу безопасности начать уголовное производство по факту возможной государственной измены и шпионаже председателя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

«Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от (главы СБУ Ивана) Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде», — написал нардеп в Facebook.


По информации УП,  спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась. Также была опубликована запись разговора якобы украинского вербовщика с «вагнеровцами».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицает причасность украинских спецслужб.

14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу «вагнеровцев» России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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