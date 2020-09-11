Кравчук не увидел нарушения Минских соглашений в срыве совместной инспекции на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает отмену инспектирования украинских позиций у Шумов срывом Минских соглашений.



«Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей касательно населенного пункта Шумы — это сразу срыв Минских соглашений. Это надо изучить», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Он напомнил, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание рабочей группы по безопасности в ТКГ для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау.



По его словам, инспектирование позиций у Шумов не состоялось из-за действий «той стороны», которая в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, подписания протоколов, которые не предусмотрены «Минском», проведения видеофиксации.



«Это все неприемлемо, потому что эти вопросы не обсуждались в Трехсторонней контактной группе 9 сентября», — резюмировал Кравчук.

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться днем 10 сентября, но его отменили. Украинская сторона и «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела. В итоге вопрос вынесли на рассмотрение ТКГ, где договорились о совместной инспекции.



Вечером 9 сентября Пушилин пригрозил устранить укрепления ВСУ вблизи Шум, если по итогу проверки будет выявлено продвижение украинской стороны.



Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.