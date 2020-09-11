Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук не увидел нарушения Минских соглашений в срыве совместной инспекции на Донбассе

11 сентября 2020, 08:07

Кравчук не увидел нарушения Минских соглашений в срыве совместной инспекции на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает отмену инспектирования украинских позиций у Шумов срывом Минских соглашений.

«Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей касательно населенного пункта Шумы — это сразу срыв Минских соглашений. Это надо изучить», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание рабочей группы по безопасности в ТКГ для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, инспектирование позиций у Шумов не состоялось из-за действий «той стороны», которая в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, подписания протоколов, которые не предусмотрены «Минском», проведения видеофиксации.

«Это все неприемлемо, потому что эти вопросы не обсуждались в Трехсторонней контактной группе 9 сентября», — резюмировал Кравчук.

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться днем 10 сентября, но его отменили. Украинская сторона и «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга.

Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела. В итоге вопрос вынесли на рассмотрение ТКГ, где договорились о совместной инспекции.

Вечером 9 сентября Пушилин пригрозил устранить укрепления ВСУ вблизи Шум, если по итогу проверки будет выявлено продвижение украинской стороны.

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук
Организации
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
16:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
10:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
21:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
15:44
Гимназия в Горловке перешла на дистанционное обучение. У сотрудника — подозрение на COVID-19
14:56
В Луганске открыли бюст первому главе «ЛНР» Болотову
14:53
«ДНР» разрешила не переводить украинские документы на русский язык до 2023 года
13:25
Красный Крест и УВКБ ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
11:14
В ОРЛО из-за коронавируса умер еще один человек. За сутки — 14 новых случаев
10:04
«ДНР» сообщила о еще 41 заболевшем коронавирусом
16:32
«ДНР» повышает тарифы на тепло и горячую воду в Донецке и еще трех населенных пунктах
14:14
«ЛНР» лишила свободы жителя Луганщины на 13,5 лет по обвинению в «шпионаже»
09:41
«ЛНР» сообщила о еще 9 заболевших COVID-19
22:04
Суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
20:42
Пушилин снова грозит уничтожить позиции ВСУ, если «нарушения» не устранят
все новости
22:26
Правки «Слуги народа» по выборам на Донбассе: без голосования в ОРДЛО, но с избранием облсоветов
22:08
Зеленский анонсировал еще одну встречу «нормандских» советников
21:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
16:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
16:09
Кравчук допускает общение с «Л-ДНР», но против подписывания с ними документов
15:11
В Северодонецке задержали мужчину за поджог почти 10 автомобилей
15:03
Экс-посол США в Украине выступила за новые санкции против России
14:11
СБУ объявила о задержании агента ФСБ РФ, пытавшегося взорвать объект в Ровно
13:28
Онлайн-голосование на выборах: в ЦИК говорят, что пока рано
13:19
Кравчук: На инспектировании позиций ВСУ вблизи Шумов настаивал Козак
12:42
Пустят даже с температурой: ЦИК дал рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина
12:07
В ВСУ коронавирусом болеют более 600 человек
11:37
ЦИК назвал условия отмены местных выборов в Украине. «Красной» зоны карантина среди них нет
10:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
10:35
ЦИК допустил проведение выборов в 18 ОТГ Донбасса весной. Но нужны выводы ВГА
все новости
ВИДЕО
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 21:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 16:05
Беларусь и Швеция не вводили жесткий карантин. Что в итоге? ►
11 сентября, 15:22

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция