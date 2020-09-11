ОБСЕ увидела продление траншеи ВСУ на Донетчине

СММ ОБСЕ зафиксировала продление траншеи Вооруженных сил Украины, расположенной вблизи Старогнатовки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



9 сентября беспилотник СММ задокументировал 50-метровое продление существующей траншеи в 7 километрах от Старогнатовки.



По оценке миссии, она принадлежит украинским военнослужащим и не фиксировалась по данным наблюдения от 16 августа.



Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала продления траншей вблизи подконтрольной правительству Богдановки и неподконтрольных правительству Пикуз и Григоровки.

Напомним, что инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донетчине не состоялась 10 сентября и была временно отменена. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и «ДНР», которые выдвинули новые требования — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности.