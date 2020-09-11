Юлия Тимошенко поборола коронавирус, но воспаление легких еще остается

Лидер политической партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко преодолела коронавирус. Однако у нее еще остается воспаление легких. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.



Она уточнила, что сегодня Тимошенко получила негативный результат теста на COVID-19.



«Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — рассказала пресс-секретарь Тимошенко.

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Ее пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. 2 сентября лидер «Батькивщины» рассказала, что ей удалось пережить «кризисное состояние».



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