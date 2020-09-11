В ВСУ коронавирусом болеют 640 человек

В Вооруженных силах Украины на данный момент коронавирусом болеют 640 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 35 новых случаев болезни. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.



За время пандемии в ВСУ выздоровели 1 478 человек, умерших — 6. На изоляции находится 716 человек военнослужащих и гражданских работников.



«Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с ближайшими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или проживаете вместе», — отмечается в сообщении командования медсил.

В Украине за сутки было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом — 3 144 человек. За все время пандемии в Украине выявили 148 756 заразившихся COVID-19. Из них выздоровели 67 005 человек, а умерли — 3 076.