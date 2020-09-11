Минэнерго отчиталось об отсутствии долгов перед шахтерами

У правительства на данный момент нет долгов по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольги Буславец.



«Мы погасили три миллиарда гривен [долгов] с начала года», — отметила она в ходе брифинга.



Буславец добавила, что также удалось организовать выплату компаний «Центрэнерго» всех своих долгов перед угольными предприятиями за поставленную продукцию.



Она также рассказала, что правительству удалось «вернуть шахтеров на работу». По словам Буславец, это произошло благодаря налаживанию сбыта отечественной угольной продукции. Она напомнила, что правительство приняло решение о приоритетности использования украинского угля в тепловой генерации и ввело ограничения на использования импортного газа.

Задолженность перед шахтерами сохраняется на угольных предприятиях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР».