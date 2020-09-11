В России регистрируют более 5 тысяч заразившихся COVID-19 восьмой день подряд

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России оказалось максимальным с 30 июля. В стране регистрируют более 5 тысяч заразившихся восьмой день подряд. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.



Число заразившихся в РФ увеличилось на 5 504, до 1 051 874. Из них уже выздоровели 868 107, в том числе 5 734 — за последние сутки. Доля вылечившихся после коронавируса россиян достигла 82,5%.



За сутки в РФ зарегистрировали 102 смерти из-за коронавируса, в общей сложности — 18 365. Эти данные, однако, не являются полными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.



Количество пациентов, продолжающих лечение в данный момент, вновь сократилось — до 165 402. Сейчас в России болеют 15,7% инфицированных, следует из подсчетов ТАСС.

В Украине за сутки было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом — 3 144 человек. За все время пандемии в Украине выявили 148 756 заразившихся COVID-19. Из них выздоровели 67 005 человек, а умерли — 3 076.