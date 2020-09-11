В Луганске открыли бюст первому главе «ЛНР» Болотову

В центре Луганска открыли бюст первого главы группировки «ЛНР» Валерия Болотова. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Бюст установили на площади Героев Великой Отечественной войны. Сегодня его открыл нынешний глава формирования Леонид Пасечник.



По его словам, установка бюста Болотову — «не только дань истории города и республики, а и выражение признательности за вклад в первый этап становления ЛНР».



Для церемонии «ЛНР» установила возле бюста свои флаги и флаги РФ.

Монумент Болотову был открыт в преддверии Дня города Луганска.

Валерий Болотов — активный участник захвата зданий в Луганске. Назначил себя главой «Луганской народной республики» в мае 2014 года, в августе объявил о своем временном уходе в отставку, со ссылкой на последствия ранения. После этого выехал в Москву.



Он умер в 2017 году в Москве. По предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ. Жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе «Красная машина».