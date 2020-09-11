Зеленский рассказал председателю ОБСЕ о нарушениях перемирия на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.



Указано, что Зеленский «привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований», в частности обстрелов ими украинских позиций, происходивших 6 и 10 сентября.



«Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен», — сказал Зеленский.



Как сообщили в ОП, действующий председатель ОБСЕ со своей стороны «поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе», и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.



«Он отметил, что шаги, которые сделал украинский президент и народ в направлении достижения мира, — очень мужественные. Также отметил, что сожалеет из-за отсутствия взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ — организация беспристрастная, но не равнодушная», — рассказали на Банковой.

В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.