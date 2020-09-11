Гайдай обвинил бывших мэров Северодонецка и Лисичанска в том, что там не пройдут выборы

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что уровень безопасности для проведения выборов в регионе определяют силовики, а противоположные утверждения являются популизмом. Об этом он заявил во время дискуссии «Власть и журналисты: диалог через понимание» в рамках шестого «Донбасс медиа форума».



Гайдай уверен, что новосозданные военно-гражданские администрации в Северодонецке и Лисичанске продемонстрируют, как можно эффективно управлять территориями.



«К каким бы спекуляций не прибегали политические популисты, как только получим выводы от СБУ и командования ООС о возможности проведения выборов, они будут назначены», — сказал он.



По словам главы ЛугОГА, еще одной причиной непроведения выборов в некоторых громадах Луганщины стало бездействие местных органов власти.



«Были тысячи обращений о введении ВГА. Ведь Лисичанск сегодня похож на Припять. Не столь война нанесла ущерб городу, сколько распри местных "царьков". В Северодонецке мэр восемь раз восстанавливался в должности. Будут ли они "против", если председатель ВГА все берет под контроль? Безусловно — да!» — заявил глава области.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс.



В Луганской области выборы не состояться в восьми громадах, в том числе, в Северодонецке, Лисичанске, Станице-Луганской, Попасной и Счастье. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.



В гражданской сети «ОПОРА» отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.