Богдан пообещал прийти на допрос в ГБР по теме «тайных договоренностей» с россиянами

Бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований на 11:00 14 сентября.



«Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР», — написал он в своем Telegram-канале.



Богдан добавил, что будет «очень рад пообщаться» со следователем. Также он пригласил журналистов на брифинг у здания ГБР в 10:00.

Накануне ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. Поводом послужило интервью бывшего главы Офиса президента Дмитрию Гордону, в котором он обнародовал информацию о якобы наличии тайных договоренностей нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и других вопросов.