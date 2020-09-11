В «Слуге народа» отвергают новую возможность инспектирования позиций ВСУ боевиками

К идее общего с боевиками инспектирования позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не будут возвращаться после того, как Офис президента отменил запланированную на 10 сентября инспекцию. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» депутат из фракции «Слуги народа» Богдан Яременко.



«Нет будущего у этого процесса. То есть отменен этот процесс верификации одноразовый», — сказал Яременко.

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться днем 10 сентября, но его отменили. Украинская сторона и «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга.