Компания Apple удалит из каталога онлайн-магазина Appstore приложений холдинга ВГТРК на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.



Согласно сообщению, из каталога будут удалены приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», «Вести. ру».



Также об удалении приложения из Appstore на территории Украины сообщила российская телекомпания НТВ.



В Telegram-канале МИА «Россия сегодня» сообщается, что «мобильные приложения РИА Новости, Sputnik и других брендов агентства будут удалены из украинского сегмента App Store».



В компании Apple заявляют, что не удаляли приложения российских СМИ из Appstore на территории Украины, передает российский «Интерфакс».



«Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — говорится в сообщении.