ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения вблизи Шумов

Миссии ОБСЕ потеряла управление над беспилотником из-за помех сигналу, когда тот пролетал над районами вблизи Шумов 10 сентября. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии во время запуска находился в поселке Пивденное (ранее Ленинское).



«Во время третьего полета в 14:11 наблюдатели полностью потеряли связь с БПЛА, который пролетал над районами вблизи н. п. Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка), примерно в 2 км к востоко-северо-востоку от места запуска. В 14:18 сигнал удалось возобновить на пару секунд, но потом он был снова утрачен, что привело к потери летательного аппарата», — говорится в отчете.



В последний раз наблюдатели зафиксировано местоположение беспилотники в 3 км к востоко-северо-востоку от места запуска. Наблюдатели не смогли его вернуть и покинули этот район.



Отмечается, что помехи сигналу могли создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о позициях ВСУ, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела. В итоге вопрос вынесли на рассмотрение ТКГ, где договорились о совместной инспекции.



Вечером 9 сентября Пушилин пригрозил устранить укрепления ВСУ вблизи Шум, если по итогу проверки будет выявлено продвижение украинской стороны.



Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться 10 сентября в 14:00, но его отменили.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.