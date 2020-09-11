Конкурс на управление активами УМХ выиграла компания Коломойского

АРМА признало победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга ООО «1+1 Интернет», которое входит в группу «1+1 медиа» Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.



«Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн гривен, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн гривен ежемесячно. Предложения других участников были в несколько раз меньше» , - говорится в сообщении.



Отмечается, что в дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО «1+1 Интернет».



Управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.