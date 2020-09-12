В Украине снова зафиксировали более 3000 заболевших коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки в Украине составило 3 103. При этом 1 341 человек выздоровели, 72 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время пандемии COVID-19 в стране выявлено 151 859 человек. Из них выздоровели 68 346 пациента, а умерли — 3 148 человек.



Продолжают болеть 80 365 человек, что на 1 690 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев болезни за сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.



Днем ранее в Украине было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом — 3 144 человека за день.