В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки

Еще один человек умер вследствие заболевания коронавирусом на подконтрольной боевикам территории Луганской области. Общее число летальных случаев в ОРЛО достигло 22, заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего формирование подтверждает 777 случаев заболевания.



В «минздраве ДНР» сегодня сообщили, что за прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 30 человек.



Кроме этого, умерли трое заболевших ранее — мужчина в возрасте 72 лет и женщины в возрасте 72 и 64 лет.



По состоянию на утро 12 сентября «ДНР» признает 2810 случаев COVID-19, из которых 1457 человек выздоровели, летальных случаев — 158.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.