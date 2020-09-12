Онлайн-голосование на выборах: в ЦИК говорят, что пока рано

Центральная избирательная комиссия по-прежнему считает, что введение возможности голосовать онлайн на выборах является преждевременной. Об этом во время «Донбасс Медиа Форума» заявил член ЦИК Сергей Постивый.



Он пояснил, что пока нет ответа на вопрос, как обеспечить безопасные механизмы одновременной идентификации избирателя, защиты этих данных и тайну голосования.



Член ЦИК подчеркнул, что в нынешних условиях онлайн-голосованием очень легко исказить доверие к избирательному процессу. «Любой вброс информации, например, со стороны страны-агрессора, может нивелировать весь избиратель процесс», — добавил Постивый.

ЦИК и Минздрав совместно разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина. Избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и высокой температуры.



В ЦИК также объяснили, что нахождение какой-либо территории в «красной» зоне карантина не является основанием для отмены выборов.