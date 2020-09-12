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Экс-посол США в Украине выступила за новые санкции против России

12 сентября 2020, 15:03

Экс-посол США в Украине выступила за новые санкции против России

США необходимо увеличить помощь Украине и ужесточить санкции против России за ее агрессивную политику. Об этом говорится в видеообращении бывшего посол США в Украине Марии Йованович опубликованного центром Carnegie Endowment, с которым она сотрудничает в качестве аналитика программы по России и Евразии.

«Мы знаем, что россияне не 10 футов ростом, мы хорошо знаем их. Но есть другая вещь, которую мы знаем: они могут серьезно навредить. И они делают это в Украине. Они захватили Крым, по сути аннексировали Азовское море, вели войну на Донбассе, политизировали международные энергетические сделки, проводили кибератаки и дезинформационные кампании, вмешивались в выборы. Но Украина далеко и почему нас должно это заботить? Потому что Украина — это испытательный стенд на заднем дворе для тактики, которая продолжает использоваться по всему миру, от гражданских войн в Сирии и Ливии до выборов в США, Франции и Брекзита в Великобритании», — сказала Йованович.

По ее словам, у Запада есть понятные интересы в Украине: защита пяти членов НАТО, которые ее окружают, гарантии свободного прохода в Черное море, и сохранение принципа суверенитета и нерушимости международных границ.

«Эти цели лучше осуществляются с Украиной, как независимым государством, конструктивным партнером чем, как дестабилизированной страной — вассалом России. РФ может быть слабеющей силой, но нет причин, что это остановит ее действия по экспансии и разрушению», — подчеркнула бывший посол.

Йованович добавила, что мир сейчас отвлечен пандемией коронавируса, «поднимающимся Китаем» и «откровенно беспрецедентным политическим переворотом и дисфункцией в США».

«Но если Запад не покажет сейчас свою сильную сторону, Россия может неправильно оценить это позже, будь это в киберпространстве или физическом пространстве, таким способом, который мы не сможем принять. И что мы сможем сделать тогда? Мы не знаем, что Россия будет делать дальше в Украине и где-либо еще, но мы должны готовиться к новой "авантюре", как они говорят по-русски», — сказала она.
Йованович также считает, что теоретически в Вашингтоне хорошо понимают украинскую политику и ситуацию в Украине, но на практике выглядит так, что сверху идут противоречивые сигналы, а сектор безопасности не реагирует должным образом. «Союзники США в Европе и повсюду встревожены. Украина теряет уверенность в поддержке Америки и россияне верят, что у них карт бланш», — считает она.

Бывший посол подчеркнула, что Запад должен продолжать оказывать помощь Украине, следить, чтобы украинские политики были открыты, подотчетны и привержены реформам, которых украинцы добиваются с 2004 года. Помощь должна оказываться в оборонном секторе, экономике, борьбе с коррупцией.

По ее мнению, помощь — это также ужесточение санкций и «гарантии что никто не забыл и не принял что Россия сделала в Крыму».

В тоже время Йованович хочет, чтобы Запад не только давил, но и вовлекал Россию в решение общих проблем, но с позиции силы, сотрудничая в общих интересах, и твердо стоя на своих принципах. «Россия видит Украину как собственный полигон. Запад должен использовать эту землю, чтобы доказать, что сильная демократия может и будет господствовать», — резюмировала она.

Мари Йованович являлась послом США в Украине с августа 2016 года по май 2019-го. Ее отъезд из Киева произошел на фоне конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что ее замена была запланированной.

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