В Северодонецке задержали мужчину за поджог почти 10 автомобилей

В Северодонецке задержан мужчина по подозрению в поджоге восьми автомобилей и краже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



12 сентября около 5:40 спасатели сообщили, что между домами 7б и 11а по проспекту Гвардейский горят автомобили.



На одном из мест поджога спасатели задержали мужчину.



«Во время беседы с одним из пострадавших, выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые находились у 33-летнего поджигателя», — сообщили в полиции.



Мужчина задержан по подозрению в краже (ст. 185 УК Украины). Решение о сообщении подозрения по факту поджога будет принято после проведения экспертиз.



В то же время ГСЧС в Луганской области сообщает о поджоге девяти автомобилей на Гвардейском проспекте сегодня утром. Спасатели потушили автомобили «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2106», «Москвич», «Daewoo Sens», «Volkswagen lt», две «Skoda Octavia», «Opel Omega» и «SsangYong Korando».



К тушению автомобилей привлекались дополнительные силы и техника ГЧСЧ.