В Донецкой области умер тридцатый человек из-за коронавируса

В Донецкой области произошла тридцатая смерть из-за коронавируса: умерла 69-летняя жительница Бахмутского района. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За субботу, 12 сентября, COVID-19 диагностировали еще у 69 жителей области, в том числе у четырех детей.



С начала пандемии коронавируса на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 2 095 заболевших. Из них 1 114 пациентов выздоровели, 30 — умерли. Продолжает болеть 951 человек.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют более 3 000 новых заболевших коронавирусом.