За сутки в Украине — 2476 новых пациентов и 30 смертей из-за COVID-19

За прошедшие сутки в Украине без учета Крыма и ОРДЛО коронавирус диагностировали у 2476 человек. Кроме этого, умерли 30 заболевших ранее. Об этом сообщается на сайте СНБО.



Наибольшее число случаев COVID-19 вчера выявлено в Киеве (310). В течение суток вследствие заболевания здесь умерли 3 человека.



В Тернопольской области зафиксировано 225 случаев коронавируса, двое людей умерли, в Харьковской области — 180 случаев, трое человек умерли.



С начала пандемии в Украине выявлено 154 335 случаев COVID-19: 68 893 человека выздоровели, 3 178 - умерли.