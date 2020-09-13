За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19

В отдельных районах Луганской области еще один человек умер вследствие заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Таким образом, количество летальных случаев, о которых сообщала «ЛНР», достигло 23.



Кроме этого, за прошедшие сутки, 12 сентября, в ОРЛО зафиксировано 12 новых случаев COVID-19.



По состоянию на 13 сентября, «ЛНР» признает 789 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 675 человек.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.