На Донетчине неизвестные атаковали имущество кандидатов на выборы

В Мариуполе неизвестные повредили агитационную палатку политической партии, а в Марьинке — дверь в общественную приемную депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Сообщение о том, что на перекрестке проспектов Мира и Строителей в Мариуполе группа лиц повредила палатку и агитационные листовки одной из партий поступило в полицию 12 сентября.



В ночь на 13 сентября в помещении приемной депутата в Марьинке неизвестные разбили стекло входных пластиковых дверей.



По обоим фактам хулиганства начато досудебное расследование.