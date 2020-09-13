В ВСУ выявили 31 новый случай COVID-19

В субботу, 12 сентября, в Вооруженных силах Украины подтвержден 31 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 13 сентября, коронавирусом в ВСУ болеют 650 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Семеро человек госпитализированы. Остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1535 человек, шестеро умерли вследствие COVID-19