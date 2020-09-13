На Луганщине за сутки COVID-19 подтвердился у 24 человек

В субботу, 12 сентября, на подконтрольной властям территории Луганской области коронавирус диагностировали еще у 24 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Восемь человек получили положительные результаты на COVID-19 в Станично-Луганском районе, 6 — в Лисичанске, 5 — в Северодонецке, 2 — в Старобельском районе и по одному — в Кременном, Новопсковском и Попаснянском районах.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 587 человек. Из них выздоровели — 298 человек, четверо умерли.