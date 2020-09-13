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МИД осудил проведение российских «выборов» в Крыму

13 сентября 2020, 16:50

МИД осудил проведение российских «выборов» в Крыму

МИД Украины осудил проведение Россией местных «выборов» в аннексированном Крыму, и призвал к расширению санкций против Москвы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что Севастополь и АР Крым являются оккупированной территорией, а проведение «выборов» под эгидой РФ является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Таким образом, результаты этих «выборов» не будут иметь никаких юридических последствий в международном праве, а причастные к незаконному голосованию понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины, добавили в МИД.

МИД также призвал иностранные государства и международные организации не признавать результаты российских «выборов» в Крыму и усилить давление, в том числе путем расширения санкций.

С 11 по 13 сентября в аннексированном Крыму проходят дополнительные «выборы» депутатов в российский «парламент» Крыма, Симферопольский горсовет и Раздольненский сельсовет. Кроме этого, в Севастополе выбирают «мэра», депутата российского парламента от города и депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных советов. Также проходят довыборы двух депутатов Нахимовского совета.

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